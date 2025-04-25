Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:46, 25 апреля 2025Экономика

В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

Вильфанд: В несколько регионов России с 26 по 28 апреля придут морозы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oksana Korol / Global Look Press

С период 26 по 28 апреля в нескольких регионах в центральной части России, в том числе в Москве и Подмосковье, температура понизится до минус 5 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, похолодание в ближайшие три дня будет происходить по ночам. Столбики термометров покажут до минус 5 градусов в Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Москве.

Вильфанд добавил, что заморозки придут в Приволжский федеральный округ. 27 апреля до минус 3 упадет температура в Пензенской области, а 28 числа — в Ульяновской.

Ранее москвичам пообещали символический снег перед праздниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

    Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

    Названа дата свадьбы Дины Авериной

    На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

    В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

    В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

    Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

    Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

    Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости