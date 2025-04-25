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10:49, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

Комик Коваль заявил, что в Париже сложно найти рестораны с вкусной едой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Канал Коваля» / YouTube

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль назвал провалом попытки найти вкусную еду в ресторанах Парижа. На эту особенность европейской столицы он пожаловался в видео, доступном на YouTube.

Коваль заявил, что, в отличие от Москвы, в Париже трудно найти ресторан, где можно было бы вкусно поесть. «Все мои попытки поесть в Париже в большинстве своем были провальны», — посетовал он. Комик добавил, что во французской столице часто встречаются либо дорогие рестораны, либо заведения быстрого питания.

Юморист уточнил, что по этой причине, приезжая в Париж, он ходит только в те заведения, которые он уже посещал и которые ему понравились.

Ранее Коваль назвал преимущество России. Он заявил, что в стране везде можно найти вкусную еду. При этом, отметил юморист, в небольших населенных городах цены на нее будут ниже, чем в крупных.

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