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04:40, 25 апреля 2025Силовые структуры

Пособник теракта на Дубровке вышел из колонии

Пособник теракта на Дубровке освободился из колонии после 22 лет заключения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Пособник организаторов и исполнителей теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет в заключении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — рассказал собеседник агентства.

Следствием и судом было установлено, что Межиев взорвал автомобиль возле Макдональдса на юго-западе Москвы, а также помогал террористам во время атаки. Свою вину он признал частично.

23 октября 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.

Ранее выжившая при захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году Ольга Бадсон-Черняк в подробностях вспомнила теракт на Дубровке, когда увидела, что происходило во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.

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