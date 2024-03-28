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06:31, 28 марта 2024Россия

Заложница «Норд-Оста» указала на схожесть терактов на Дубровке и в «Крокусе»

Стрельба в «Крокусе» напомнила заложнице «Норд-Оста» теракт на Дубровке в 2002-м

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Выжившая при захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году Ольга Бадсон-Черняк в подробностях вспомнила теракт на Дубровке, когда увидела, что происходило во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта. На сходства этих двух терактов она указала в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, в концертном зале в Красногорске стояли такие же, как и в театральном центре на Дубровке, красные кресла, а люди также пытались укрыться от террористов в проходах. «Также беспорядочно террористы стреляли в безоружных. А в начале, как и в "Крокусе", многие думали, что это часть шоу», — рассказала Бадсон-Черняк.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что разница между событиями в «Крокусе» и на мюзикле «Норд-Ост» в том, что 22 марта «кровавую развязку не откладывали на потом». Бадсон-Черняк поделилась, что после трех дней в заложниках они с мужем уже не надеялись выжить. «Это был чудовищный концерт из пота и крови, — вспомнила она. — И теперь у меня сердце болит, очень болит сердце из-за того, что произошло в "Крокусе"».

23 октября 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. В заложниках оказались 916 человек, включая около 100 детей. Боевики заминировали здание, а в зале разместили смертниц. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.

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Вечером 22 марта 2024 года группа террористов зашла «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла огонь по посетителям, а также подожгла концертный зал, заблокировав в здании людей. По последним данным, жертвами теракта стали более 140 человек, еще 360 пострадали.

Преступников удалось задержать в ночь на 23 марта. Белый Renault Symbol, на котором они скрылись, обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Входе погони машина перевернулась. Внутри находились четверо уроженцев Таджикистана. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Константин Лысяков
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