Россия увеличила закупки картошки в Китае в десятки раз

Китайская таможня сообщила о росте поставок картофеля в Россию в 25 раз

По итогам первого квартала поставки китайского картофеля в Россию выросли в 25 раз в денежном выражении, почти до 11 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает «Интерфакс».

При этом если в прошлом году подавляющая часть поставок пришлась на март — 402,2 тысячи из 432,9 тысячи, то в этом году только в январе и феврале поставлено было товара почти на пять миллионов долларов.

В прошлом году производство картофеля в России сократилось на 12 процентов, до 17,83 миллиона тонн. На этом фоне цены на популярный в России продукт в 2024 году взлетели и продолжают расти. С начала 2025-го картофель подорожал на 45,2 процента.

Для сдерживания цен с 1 января по 31 июля действует беспошлинная квота на ввоз 150 тысяч тонн картофеля. Однако импортеры пока не спешат пользоваться ей, на 25 апреля остаток квоты составляет 130 тысяч тонн.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно снизить требования к форме картофеля. В соответствии с инициативой ведомства Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) могла бы проработать с магазинами этот вопрос, чтобы туда поставлять продукцию, в настоящее время не считающуюся пригодной для розничных продаж.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский объяснял, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод слишком был дешевым, так что в последний год рынок компенсирует предыдущие потери.