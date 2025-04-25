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10:54, 25 апреля 2025Россия

Появились подробности о нападении экс-министра Подмосковья на бывшую жену

Ван заявила, что экс-муж Хубутия напал на нее с топором в Подмосковье и избил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Предпринимательница Юлия Ван обвинила экс-министра торговли Подмосковья, бизнесмена Михаила Хубутию в нападении. По ее словам, бывший муж пробрался к ней в дом с топором в Одинцовском городском округе и жестоко избил, передает Msk1.ru.

Ван пояснила, что экс-супруг наносил ей удары по голове и телу, в это время в соседней комнате спала их общая дочь. Женщина утверждает, что ей удалось вырваться и попросить няню ребенка вызвать полицейских и медиков.

Ван также успела записать обращение в соцсети. На видео она вся в крови. По ее словам, после нападения бывшего у нее «руки все порезаны, все ноги побиты».

Сейчас Ван находится под наблюдением врачей. Ей зашили глубокие раны.

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В оперативной части ГУ МВД по Московской области пояснили, что уточняют информацию по данному инциденту. В свою очередь Хубутия в разговоре с редакцией заявил, что все обвинения предпринимательницы ложные. «Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно?» — возмутился он.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, кроме самой Ван, бизнесмена в доме никто не видел. Няня, которая живет с предпринимательницей, отметила, что не слышала ни шума, ни звуков борьбы.

Издание также обратило внимание на то, что Ван успела поделиться несколькими версиями произошедшего. На видео она говорит, что Хубутия бил ее топором, няне она объявила, что экс-супруг орудовал молотком, а подругам, что в руках у бывшего заметила нож.

Ван владеет чайным домом Van Tea. Долгое время она состояла в отношениях с бывшим подмосковным министром. В декабре 2024 года предпринимательница решила уйти от Хубутии. По словам родных Ван, с тех пор бизнесмен стал ей угрожать — обещал забрать ребенка и отнять все имущество.

Ранее сообщалось, что экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол расправился с бывшей женой.

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