Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на мясокомбинате в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео пожар на мясокомбинате в Подмосковье. Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на производстве в Раменском. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших, а также о площади возгорания на данный момент нет.

На кадрах можно увидеть сильный огонь, охвативший строения, а также огромный столб черного дыма, возвышающийся над местом пожара.

Накануне в здании столичного шиномонтажного центра вспыхнул пожар. Возгорание произошло в здании, расположенном по улице Лобачевского на западе Москвы. Прибывшие на место пожарные зафиксировали густой черный дым.