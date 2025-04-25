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19:55, 25 апреля 2025Россия

Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на мясокомбинате в Подмосковье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео пожар на мясокомбинате в Подмосковье. Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на производстве в Раменском. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших, а также о площади возгорания на данный момент нет.

На кадрах можно увидеть сильный огонь, охвативший строения, а также огромный столб черного дыма, возвышающийся над местом пожара.

Накануне в здании столичного шиномонтажного центра вспыхнул пожар. Возгорание произошло в здании, расположенном по улице Лобачевского на западе Москвы. Прибывшие на место пожарные зафиксировали густой черный дым.

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