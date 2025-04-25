Правительство Ивановской области прокомментировало атаку БПЛА

Обломки БПЛА упали на город Шуя Ивановской области, пострадавших нет

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на город Шуя, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщило правительство Ивановской области в своем Telegram-канале.

«В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет», — прокомментировали в правительстве.

Ранее сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать город Шуя. Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены.

Ранее об атаке БПЛА в регионе предупреждали 16, 17 и 18 апреля — тогда беспилотники также попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу Украина применяла тяжелые дроны типа «Лютый».