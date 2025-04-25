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05:46, 25 апреля 2025Россия

Правительство Ивановской области прокомментировало атаку БПЛА

Обломки БПЛА упали на город Шуя Ивановской области, пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на город Шуя, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщило правительство Ивановской области в своем Telegram-канале.

«В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет», — прокомментировали в правительстве.

Ранее сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать город Шуя. Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены.

Ранее об атаке БПЛА в регионе предупреждали 16, 17 и 18 апреля — тогда беспилотники также попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу Украина применяла тяжелые дроны типа «Лютый».

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