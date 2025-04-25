Предсказано будущее курса доллара

Финансист Китайчук: Курс доллара до сентября будет держаться до 85 рублей

Доллар может с июля по сентябрь оставаться на текущих значениях, но все зависит от политики президента США Дональда Трампа, считает финансист Виталий Китайчук. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Если Трамп поменяет текущую обстановку, то доллар может дальше укрепляться, считает эксперт.

«Не уверен, что он прям высоко пойдет на текущий момент. Даже не могу подсказать конкретно. Где-то, может, с июля по сентябрь он будет оставаться именно в этом диапазоне — 80-85 рублей. А далее тут уже непонятно, политическая обстановка до такой степени лотерейная, что неизвестно, куда он дальше пойдет. То есть он может пойти и на 70 рублей, а может на 95 рублей и выше», — сказал Китайчук.

Он пояснил, что это связано с тем, что на сегодняшний день неопределенная обстановка между США и Россией.

«Непонятно, где в этом ансамбле Европа, Китай. Непонятно, каким образом Китай может повлиять на экономику вообще в целом и на курс доллара в частности», — уточнил финансист.

После прихода президента США Дональда Трампа к власти многое меняется, напомнил специалист. Для того чтобы прогнозировать стало легче, должно произойти смягчение обстановки в мировой торговле, так как на сегодняшний день она стала ожесточенной и все страны приступили к переходу на внутреннюю валюту, считает Китайчук.

«Индия и Россия рассчитываются рупиями, то же самое происходит в Азии: они сейчас все переходят на юани, на цифровой юань, в частности, вот именно внутренняя торговля, которая идет. То есть доллар у нас потихонечку все реже и реже используется», — пояснил экономист.

Он отметил, что доллар по-прежнему используется в текущих годовых контрактах в нефтяной отрасли, но уже есть взаиморасчеты с Китаем, которые ведутся уже в юанях.

Доллар потихонечку начинает уходить. Если Трамп все-таки поменяет текущую обстановку, то доллар может дальше укрепляться или дальше падать, если он продолжит ухудшать обстановку Виталий Китайчук финансист

Ранее руководство Центробанка повысило официальный курс доллара. Котировки американской валюты в пятницу, 25 апреля, составят 82,86 рубля. Для сравнения: 24 апреля официальный курс доллара находился на уровне в 82,36 рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что ослабление рубля будет носить долгосрочный характер на фоне ожидаемого снижения цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть. При таком раскладе курс доллара может пробить отметку в 100 рублей к началу осени 2025 года, предупредила эксперт.