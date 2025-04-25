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17:56, 25 апреля 2025Силовые структуры

Приговоренного к 20 годам бывшего вице-мэра Екатеринбурга досрочно освободили

Экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева выпустили по УДО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле суд Тагилстроевского района принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, приговоренного в 2014 году к 20 годам колонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды Свердловской области.

При рассмотрении ходатайства об УДО, суд учел его преклонный возраст, положительную характеристику администрации колонии, участие осужденного в благотворительности. С учетом пребывания в СИЗО Контеев отбыл 13 лет 8 месяцев и 4 дня. Таким образом суд избавил его от оставшегося срока в шесть лет 3 месяца и 26 дней.

Контеев обвинялся в том, что в 2004 году, когда он курировал вопросы потребительского рынка, получил через посредника взятку от директора ООО «Продовольственная база №4» Татьяны Русиной в виде доли в уставном капитале предприятия рыночной стоимостью более 77 миллионов рублей.

В 2010 году он вымогал у Русиной и ее дочери оставшиеся доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 140 миллионов рублей, которые по его требованию были оформлены на доверенное лицо.

В 2010-2011 годах для легального оформления полученного таким образом бизнеса Контеев организовал несколько фиктивных сделок, в результате которых собственниками имущественного комплекса предприятия стала его супруга Лариса Контеева.

Также бывший чиновник обвинялся в организации убийства двух жителей Курганской области в апреле 2005 года и в сентябре 2006 года. Как выяснилось, эти люди якобы мешали ведению бизнеса Контеева, препятствуя транзиту плодоовощной продукции через таможенный пост в городе Петухово и дальнейшей ее доставке на продовольственную базу. В ходе судебного рассмотрения чиновник не признал своей вины.

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