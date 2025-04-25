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10:11, 25 апреля 2025Силовые структуры

Ректор российского вуза пойдет под суд за взятки от подчиненных

В Уфе осудят бывшего ректора института за получение взяток от подчиненных
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Уфе осудят бывшего ректора института за получение взяток от подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получении взяток в крупном размере, совершенные с вымогательством взятки») УК РФ.

По данным следствия, бывший ректор ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан» в период с 2020 года по 2023 год требовал от семерых подчиненных передавать ему в виде взятки часть начисляемых им премий. За общее покровительство и помощь по службе, а также за обеспечение выплаты премий. Его сотрудники, опасаясь негативных последствий на работе, передавали требуемые суммы. Всего за указанный период он получил сумму около двух миллионов рублей.

Его преступления были выявлены сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Посредники и взяткодатели освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении.

Ранее сообщалось, что главу бронетанковой службы военного округа России осудят из-за 10 миллионов рублей.

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