Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в краевом управлении МЧС России.

По данным ведомства, в течение суток 25 и 26 апреля местами на Кубани ожидаются ливень с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что в бассейне реки Кубань и на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем воды до неблагоприятных отметок.

В связи с этим жителей и гостей региона призвали следить за изменениями погоды, использовать непромокаемую одежду и обувь и по возможности оставаться в укрытии.

Ранее была опубликована карта безопасных для купания пляжей Анапы. Уточнялось, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров прибрежной территории.