Россияне стали покупать меньше водки

РАТК: Продажи водки в ретейле и общепите упали почти на девять процентов

В I квартале 2025 года в российских сегментах общественного питания и ретейла упали розничные продажи водки. Эти данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) процитировало РБК.

Отмечается, что такая динамика была зафиксирована впервые с 2019 года. Если в 2019 году объем продаж этого спиртного напитка составил 17,4 миллиона декалитров, то в 2024 году они достигли 18,7 миллиона. Однако в 2025 году данный показатель снизился на 8,7 процента.

Эксперты объяснили такое развитие событий, с одной стороны, избыточными ограничениями, которые действуют или скоро начнут действовать в абсолютном большинстве регионов России, а с другой — ростом акцизов и минимальной цены водки в начале этого года. Еще один фактор — это изменившаяся структура потребления. Население стало больше интересоваться виски и джинами российского производства. Кроме того, наблюдается откат после периода аномального потребления, который выпал на несколько пандемийных и постпандемийных лет.

Ранее стало известно о выросших поставках российской водки на китайский рынок. В I квартале этого года КНР приобрела у РФ этого напитка на 0,75 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос в 2,7 раза.