Китай резко увеличил импорт одного спиртного напитка из России

Таможня КНР: Поставки российской водки выросли почти в три раза

Россия нарастила продажу водки в Китай, сообщило Главное таможенное управление КНР. Его выводы процитировало «Интерфакс».

Оказалось, что в I квартале этого года Китай купил у России водки на 0,75 миллиона долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост оценивается в 2,7 раза. В натуральном выражении было продано 318 тонн. Это в три раза больше, нежели год назад.

Отмечается, что Россия входит в четверку главных поставщиков этого спиртного напитка в КНР. На первой позиции Швеция с показателем в 744 тонны, а на втором Италия, экспортировавшая в Китая 502 тонны. Белорусские поставки водки оценили в 386 тонн.

В конце марта сообщалось, что по итогам прошлого года одним из главных покупателей российской водки стала Латвия, которая вдвое нарастила импорт этого напитка. Еще одним крупнейшим импортером оказался Казахстан, купивший спиртного на 32 миллиона долларов.

При этом в России по итогам января-февраля 2025 года продажи водки упали на 5,1 процента, до 11,492 миллиона декалитров.