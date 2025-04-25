Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

В Оренбургской области арестовали мужчину за инсценировку разбойного нападения

В Оренбургской области арестовали мужчину за инсценировку разбойного нападения. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что он остановился на трассе, чтобы затянуть крепления на колесе. В это время подъехал неизвестный на белой машине и предложил помощь, в ответ на отказ его ударили бутылкой по голове. Когда водитель потерял сознание, преступник похитил из автомобиля более 2,5 миллиона рублей, которые тот получил на закупку товара.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, после чего на основании показаний была составлена ориентировка на машину и направлена в ближайшие органы. Оперативники уголовного розыска отследили автомобиль и направили информацию коллегам в Республику Башкортостан. На дороге Уфа — Оренбург ее остановили и обнаружили в багажнике похищенные деньги. Водитель и пассажир переданы сотрудникам полиции.

В ходе работы с задержанными и потерпевшим было установлено, что нападение было инсценировано. Пострадавший водитель решил присвоить деньги и попросил родственника забрать их и отвезти в Башкирию, а сам разыграл нападение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности возбужденного против экс-совладельца «Азбуки вкуса» нового дела.