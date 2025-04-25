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11:24, 25 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка поссорилась с больным сыном и пырнула его ножом в грудь

Жительница Ленинградской области поссорилась с больным сыном и пырнула его ножом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области женщина поссорилась с лежачим сыном, страдающим тяжелой болезнью, и пырнула его ножом в грудь. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Все произошло вечером в четверг, 24 апреля. Жительница Луги в коммунальной квартире распивала спиртные напитки вместе с 35-летним сыном. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина взяла нож и ударила сына. Последнего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мать жертвы уже задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника.

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