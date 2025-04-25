Россиянка выбросила в уличный туалет новорожденную дочь и получила 1,5 года колонии

Под Краснодаром осудили девушку, утопившую новорожденную дочь в уличном туалете

В Краснодарском крае суд приговорил 19-летнюю Юлию В. к 1,5 года лишения свободы за расправу над новорожденным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянка признана виновной по статье 106 УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, 8 января осужденная самостоятельно родила девочку. Она решила избавиться от дочери, так как скрывала беременность от отца ребенка и своих родителей. Россиянка ножницами перерезала пуповину, вынесла новорожденную на улицу и выбросила в уличный туалет. Через несколько дней женщину доставили в больницу, где она призналась в содеянном.

Ранее Свердловские правоохранители нашли мать оставленного на морозе новорожденного по ДНК.