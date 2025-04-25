Российские фальшивомонетчики стали вдвое чаще подделывать доллары

Банк России: Число случаев подделки долларов выросло в I квартале с 724 до 1341

В первом квартале 2025 года власти зафиксировали уменьшение числа случаев подделок российской валюты и почти стопроцентный рост обнаружения фальшивых долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Количество выявленных фальшивых рублевых банкнот в России снизилось в январе — марте к аналогичному периоду годичной давности на 27 процентов — с 2286 до 1665 случаев. Их все еще обнаруживают чаще, чем поддельную американскую валюту, но год назад разрыв был трехкратным, а теперь речь идет о разнице примерно в 300 случаев.

Фальшивые доллары нашли в РФ 1341 раз против 724 случаев в 2024-м. Такие объемы почти в 100 раз превышают статистику по поддельным евро, которые, как следует из данных ЦБ, обнаружили за три месяца всего 15 раз. Еще четырежды были найдены фальшивые юани.

Всего в прошлом году в РФ было обнаружено 8240 поддельных рублевых купюр, 5292 из которых были пятитысячными, еще 2215 — номиналом в тысячу рублей. Как отмечал регулятор, этот уровень фальшивомонетчества соответствует одному случаю на миллион.