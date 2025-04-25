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09:23, 25 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам Украины

Военкор Поддубный: ВС РФ ударили по военной инфраструктуре Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска в ночь на пятницу, 25 апреля, нанесли комбинированный удар по объектам промышленной и военной инфраструктуры по всей Украине. Детали атаки по тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Армия России продолжает сокращать военный потенциал противника, нанося удары по тылам ВСУ. Цели — военная и промышленная инфраструктура, используемая противником в своих интересах», — заявил военкор.

Он отметил, что удары дронами произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Черкасской областях.

Ранее стало известно о комбинированном ракетном ударе по объектам на Украине в ночь на 24 апреля. Он был нанесен по целям в Киеве, Харькове, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областях.

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