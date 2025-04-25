Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Минобороны опубликовало кадры удара по ПВД ВСУ в Запорожской области

Российские войска с помощью беспилотников уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на занятой Киевом части Запорожской области. Кадры удара опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации личного состава ВСУ», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно расположение украинских войск, а затем серию из двух взрывов.

Ранее стало известно о комбинированном ракетном ударе по объектам на Украине в ночь на 25 апреля. Он был нанесен по целям в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Черкасской областях.