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10:49, 25 апреля 2025Силовые структуры

Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

В Башкирии подросток убил девятиклассника за попытку остановить драку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Башкирии девятиклассник впал в кому и не выжил после попытки остановить драку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло в Калтасинском районе. По словам отца 15-летнего пострадавшего, школьник пошел к другу на ночевку и попал в компанию старшеклассников.

В какой-то момент подростки поссорились и завязалась потасовка. Его сын попытался ее остановить, но разъяренный 17-летний подросток набросился на него и избил. Мальчик был госпитализирован с множественными гематомами и отеком мозга. В результате он впал в кому. Врачи не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника.

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