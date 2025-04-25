Российский военный рассказал о выставленных в Курской области ловушках ВСУ

ТАСС: ВСУ в Курской области оставляли ловушки для работы саперов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляли ловушки для саперов в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон, передает ТАСС.

«Мы находим много "колокольчиков", противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины», — сказал военнослужащий.

По его словам, сапер может быть уверен, что сейчас начнет свою работу, однако в этот момент происходит взрыв. Большинство мин-ловушек ВСУ, как уточняется, разбросаны противником именно в полях, так как Курская область — аграрный регион. Поэтому чаще всего на минах подрываются комбайны и техника, которые выходят в поле.

В Курской области, как сообщалось ранее, обнаружили и уничтожили 185 135 мин ВСУ. В приграничье, по последним данным, разминировали свыше 26 тысяч гектаров земли и 675 километров дорог. Работа там продолжается.