В Курской области обнаружили и уничтожили 185 135 мин ВСУ

Минирование Курской области описали шестизначным числом — в приграничном районе обнаружили и уничтожили 185 135 мин ВСУ. Об этом сообщил оперштаб в своем Telegram.

По озвученным данным, в приграничье на данный момент разминировали свыше 26 тысяч гектаров земли и 675 километров дорог.

«До окончания работ по разминированию территории, закрыт въезд на территорию 122 населенных пунктов приграничья, а также на сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним», — напомнили в оперштабе.

Ранее командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон раскрыл процент остающихся на территории Курской области взрывчатых веществ ВСУ. По его словам, после первого разминирования территорий остается до 40 процентов мин, поэтому работу приходится выполнять повторно, иногда — несколько раз.