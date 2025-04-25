Шойгу оценил возможность терактов с использованием биологического оружия

Шойгу: Украина может устроить теракты с использованием биопатогенов

Украина может устроить теракты с использованием биопатогенов, привлекая несовершеннолетних и пенсионеров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов», — рассказал он.

Шойгу отметил, что исполнителями выбирают несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, а также представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения. Кроме того, ведется поиск сторонников «проукраинских националистических и неонацистских группировок».

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что спецслужбы России в рамках расследования дела о теракте в «Крокус сити холле» задержали 45 человек.