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11:29, 25 апреля 2025Мир

Шойгу рассказал о недовольстве Запада уровнем доверия россиян Путину

Шойгу: Западу не нравится, что уровень доверия россиян Путину крайне высок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Западным странам не нравится, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину крайне высок. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Уровень доверия президенту РФ составляет около 80 процентов. Такая ситуация в России, конечно, не устраивает наших оппонентов, стремящихся внести раскол в российское общество», — сказал он.

По словам Шойгу, с этой целью страны Запада активно используют ресурсы спецслужб, а также международных и неправительственных организаций, проводя крупные информационно-пропагандистские кампании для манипуляции общественным мнением. Основной акцент при этом делается на разжигание межнациональных и религиозных противоречий, считает секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу заявил, что Совбез готовит корректировки к Стратегии национальной безопасности России.

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