Создана перспективная вакцина против болезни мозга

Science Daily: Создана вакцина, которая разрушает агрегации тау-белка

Американские ученые разработали экспериментальную вакцину, которая разрушает агрегации тау-белка — одного из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера. Результаты доклинических испытаний, о которых сообщает Science Daily, продемонстрировали высокую эффективность и безопасность препарата на лабораторных мышах и приматах.

В норме белок тау стабилизирует структуру нейронов, однако при патологическом фосфорилировании он начинает образовывать токсичные клубки, вызывающие воспаление и гибель нервных клеток. Чтобы остановить этот процесс, исследователи создали антитела, нацеленные на специфический участок измененного тау-белка — область pT181.

Тестирование вакцины показало обнадеживающие результаты: у животных усилился иммунный ответ, снизилось нейровоспаление, уменьшились повреждения мозга и улучшились когнитивные показатели.

По словам ученых, следующий шаг — переход к клиническим испытаниям на людях. Если эффективность подтвердится, вакцина может стать новым инструментом в борьбе с деменцией и другими возрастными заболеваниями мозга.