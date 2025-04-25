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19:45, 25 апреля 2025Наука и техника

Создана перспективная вакцина против болезни мозга

Science Daily: Создана вакцина, которая разрушает агрегации тау-белка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom  

Американские ученые разработали экспериментальную вакцину, которая разрушает агрегации тау-белка — одного из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера. Результаты доклинических испытаний, о которых сообщает Science Daily, продемонстрировали высокую эффективность и безопасность препарата на лабораторных мышах и приматах.

В норме белок тау стабилизирует структуру нейронов, однако при патологическом фосфорилировании он начинает образовывать токсичные клубки, вызывающие воспаление и гибель нервных клеток. Чтобы остановить этот процесс, исследователи создали антитела, нацеленные на специфический участок измененного тау-белка — область pT181.

Тестирование вакцины показало обнадеживающие результаты: у животных усилился иммунный ответ, снизилось нейровоспаление, уменьшились повреждения мозга и улучшились когнитивные показатели.

По словам ученых, следующий шаг — переход к клиническим испытаниям на людях. Если эффективность подтвердится, вакцина может стать новым инструментом в борьбе с деменцией и другими возрастными заболеваниями мозга.

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