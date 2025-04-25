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13:20, 25 апреля 2025Мир

США призвали Украину отказаться от НАТО

Reuters: Мирный план США по Украине включает отказ Киева от вступления в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

План США по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя ее отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Украина не будет стремиться вступить в НАТО», — говорится в тексте документа.

Однако, согласно опубликованному агентством документу, Украина после мирного урегулирования сможет вести работу над вступлением в Европейский союз (ЕС). В ответ на данное предложение Киев и страны ЕС потребовали от США гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО.

22 апреля профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что Запад обманывает Украину, и она, скорее всего, никогда не вступит в НАТО. В качестве ключевого препятствия Лэтэм называет правило НАТО, согласно которому ни одна страна с нерешенными территориальными спорами или присутствием иностранных войск не может быть принята в альянс.

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