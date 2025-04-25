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08:47, 25 апреля 2025Мир

Трамп подписал указ о развитии глубоководной добычи полезных ископаемых

Трамп подписал указ о развитии в США глубоководной добычи минеральных ресурсов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о развитии в США добычи полезных ископаемых морского дна. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Обширные шельфовые участки содержат критически важные минеральные и энергетические ресурсы. Эти ресурсы являются ключевыми для укрепления нашей экономики, обеспечения энергетического будущего и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных минералов», — указано в сообщении.

По мнению американского лидера, Соединенные Штаты обязаны незамедлительно начать ускорение разработки глубоководных ресурсов, а также оценить объем национальных запасов и возродить лидерство в области технологий добычи и переработки. Также необходимо наладить надежные поставки минералов для отраслей обороны, инфраструктуры и энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что Трамп, вероятно, стремится наладить отношения с Россией не только ради глобальной безопасности, но и из-за ее природных ресурсов. По словам профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, РФ в этом отношении является богатейшей страной на земле.

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