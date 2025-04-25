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23:17, 25 апреля 2025Мир

Трамп пообещал изучить информацию об убийстве российского генерала Москалика

Трамп пообещал изучить информацию об убийстве генерала Москалика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить информацию об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Я слышу это от вас впервые. Это крупное дело. Я изучу это», — сказал глава Белого дома.

В пятницу, 25 апреля, около 10:40 по московскому времени произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе. Огонь охватил припаркованный рядом автомобиль Volkswagen в тот момент, когда из подъезда выходил Москалик.

Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, заложенного в машине. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по двум уголовным статьям — 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

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