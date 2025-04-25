Трамп пообещал изучить информацию об убийстве российского генерала Москалика

Трамп пообещал изучить информацию об убийстве генерала Москалика

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить информацию об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Я слышу это от вас впервые. Это крупное дело. Я изучу это», — сказал глава Белого дома.

В пятницу, 25 апреля, около 10:40 по московскому времени произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе. Огонь охватил припаркованный рядом автомобиль Volkswagen в тот момент, когда из подъезда выходил Москалик.

Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, заложенного в машине. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по двум уголовным статьям — 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

