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12:18, 25 апреля 2025Мир

Трамп признал один сложный момент в урегулировании на Украине

CNN: Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«За пять дней до своего 100-го дня пребывания в должности и через 93 дня после истечения его собственного крайнего срока для урегулирования конфликта на Украине президент Дональд Трамп разочарован тем, что его попытки выступить посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной пока не увенчались успехом», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, глава Белого дома поделился этим в частной беседе с советниками. По словам источников, он часто упоминает, что характер личных взаимоотношений между Москвой и Киевом осложняют переговоры.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине. Президент США считает, что до этого не дойдет, так как будет заключена сделка.

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