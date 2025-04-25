Трамп признал один сложный момент в урегулировании на Украине

CNN: Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал

Президент США Дональд Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«За пять дней до своего 100-го дня пребывания в должности и через 93 дня после истечения его собственного крайнего срока для урегулирования конфликта на Украине президент Дональд Трамп разочарован тем, что его попытки выступить посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной пока не увенчались успехом», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, глава Белого дома поделился этим в частной беседе с советниками. По словам источников, он часто упоминает, что характер личных взаимоотношений между Москвой и Киевом осложняют переговоры.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине. Президент США считает, что до этого не дойдет, так как будет заключена сделка.