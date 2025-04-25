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15:29, 25 апреля 2025Экономика

ЦБ назвал условие снижения темпов роста цен в России

Набиуллина: Для снижения инфляции нужно сохранять жесткую ДКП
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в России необходимо длительное время сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Руководство регулятора учитывало этот тезис в ходе апрельского заседания совета директоров по ключевой ставке и в четвертый ряз подряд сохранило ее на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. «Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия», — резюмировала Набиуллина.

Она отметила, что жесткая ДКП вносит свой вклад в замедление темпов роста потребительских цен в России. Так, в январе-марте 2025 года инфляция с поправкой на сезонность составила в среднем 8,3 процента в годовом выражении против 12,9 процента в конце 2024-го. В свою очередь, базовая инфляция за отчетный период замедлилась в среднем до 8,9 процента.

Все это, отметили в регуляторе, свидетельствует о постепенном снижении роста цен. Однако говорить, насколько устойчивым в итоге окажется данный тренд, пока затруднительно, отметила Набиуллина. Это объясняется тем, что замедление темпов роста цен фиксируется «не по всему кругу товаров и услуг». На этом фоне переходить к ослаблению ДКП пока рано, заключила глава ЦБ.

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