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15:20, 25 апреля 2025Путешествия

Турист постоянно пил в номере отеля в Таиланде и был найден без признаков жизни

The Phuket News: Турист был найден без признаков жизни в номере отеля на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: SSTK 4K / Shutterstock / Fotodom  

Шведского туриста нашли без признаков жизни в номере отеля в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

23 апреля полицию Пхукета вызвали в небольшую гостиницу в районе Патонг. Уточняется, что 52-летний мужчина лежал на боку в своей постели, а на месте происшествия не было следов борьбы или взлома.

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Сотрудники отеля рассказали, что мужчина жил там один с 10 апреля и постоянно пил в номере. Накануне происшествия он вернулся в комнату около 21:45, а кончина наступила между 6:00 и 8:00. Мужчину доставили в больницу для вскрытия. Полицейские также уведомили посольство Швеции, которое связалось с семьей шведа.

Ранее на пляже испанского курорта Бенидорм нашли мужчину без признаков жизни. Его не удалось опознать из-за отсутствия документов.

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