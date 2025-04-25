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16:44, 25 апреля 2025Моя страна

Туристы стали посещать один российский регион миллионами

Турпоток во Владивостоке за год вырос более чем в два раза
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2024 году турпоток во Владивосток вырос более чем в два раза по сравнению с 2023-м. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Екатерина Сиволовская, ее слова приводит ТАСС.

Туристы стали чаще посещать Приморский край — в 2024 году их количество достигло 4 миллионов. «И Владивосток посетило 2,3 миллиона туристов. Для сравнения, в 2023 году эта цифра была 1,1 миллиона», — добавила Сиволовская.

Большинство гостей (88 процентов) составляют россияне. Отмечается, что город особенно популярен у жителей Якутии и Хабаровского края. Путешественники из центральных регионов тоже приезжают, но реже.

Ранее сообщалось, что туристы раскупили почти все места в отелях на Архызе на майские праздники. Сейчас более 90 процентов номерного фонда забронировано.

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