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18:10, 25 апреля 2025Мир

В Белом доме рассказали о ежедневных мыслях Трампа об Украине

Белый дом: Трамп каждый день думает об урегулировании украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп каждый день думает об урегулировании украинского конфликта и сфокусирован на его разрешении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт в беседе с Axios.

«Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир, — таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной», — отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер «сфокусирован на этом ежедневно». Она добавила, что Трамп «приходит рано, уходит поздно», мало спит и работает «по 24 часа в сутки». Пресс-секретарь уточнила, что президент не забывает и о внутренних проблемах США.

Ранее Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация остается хрупкой.

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