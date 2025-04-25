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10:01, 25 апреля 2025Мир

В домах обвиняемых в теракте в Индии произошли взрывы

PTI: в домах двух обвиняемых в теракте на севере Индии произошли взрывы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В двух домах, принадлежащих обвиняемым в причастности к теракту в Джамму и Кашмире на севере Индии, произошли взрывы. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство PTI.

Как указзали индийские правоохранители, взрывы произошли в момент, когда сотрудники силовых органов проводили проверки в домах членов группировки «Лашкар-э-Тайба» (буквальный перевод «Армия Бога», запрещенная в РФ террористическая организация).

Произошедший в Индии теракт стал крупнейшим за последние годы — число жертв составило 26. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.

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