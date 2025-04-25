В Киеве допустили возможные уступки территорий с одним условием

Telegraph: Киев допустил уступки территорий в обмен на гарантии безопасности

Власти Украины допустили в ходе переговоров с Западом уступки территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией в обмен на гарантии безопасности для страны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на документ с перечнем требований Киева.

Как сообщается, Киев передал Вашингтону документ из пяти пунктов, касающихся условий по урегулированию конфликта. Первые два пункта касаются отказа Украины от признания принадлежности к России Крыма, а также четырех новых регионов. При этом Киев выдвинул в качестве компенсации за временные уступки гарантии безопасности для страны.

В третьем пункте содержится требование Киева к США отказаться от ведущей роли в переговорном процессе и сделать ключевым участником Украину. Также украинские власти выступили против сокращения численности Вооруженных сил Украины.

Ранее МИД Украины назвал угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из переговоров «частью коммуникационной стратегии». Как заявили в ведомстве, отправка публичных сигналов о выходе из процесса переговоров является стимуляцией к быстрому миру.