В России осудили трех военнослужащих ВСУ за теракт в Курской области

Суд приговорил трех украинских военных к срокам до 16 лет за теракт

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор трем украинским военнослужащим за совершение теракта в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Как установил суд, Степан Кобелюк, Александр Дмитриев и Василий Моисей в период с сентября по октябрь 2024 года, вооруженные автоматическим оружием и взрывными устройствами, на различных транспортных средствах вторглись на территорию Кореневского района и проследовали до села Ольговка. Чтобы блокировать населенный пункт и держать его под вооруженным контролем, они оборудовали наблюдательно-огневые позиции.

9 октября 2024 года они были задержаны российскими военнослужащими и до суда находились под стражей.

Суд приговорил Кобелюка к 16 годам, а Моисея и Дмитриева к 15,5 года. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудят в России.