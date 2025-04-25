В России захотели обязать детей мигрантов иметь один документ при зачислении в детсад

Минпросвещения захотело ввести инфекционные справки для детей мигрантов

В России детей мигрантов могут обязать иметь при себе справку об отсутствии инфекций при зачислении в детский сад. Соответствующий проект подготовило Минпросвещения страны, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что родитель или законный представитель ребенка, который является иностранным гражданином, будут обязаны предъявлять медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, которые представляют угрозу для окружающих.

В пояснительной записке к документу говорится, что подобная мера может помочь в соблюдении эпидемиологических безопасных условий для воспитанников детсадов.

Ранее стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, согласно которому органы власти в сфере образования должны будут передавать МВД данные о детях мигрантов.