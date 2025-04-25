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11:23, 25 апреля 2025Силовые структуры

В России заочно осудили наемника из Бельгии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Суд заочно приговорил наемника из Бельгии к 14 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд заочно приговорил наемника из Бельгии к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, весной 2022 года Баррат Максим Роджер Генри прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в вооруженное формирование в качестве наемника. Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и форменным обмундированием.

За материальное вознаграждение он принимал участие в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и вооруженных сил России. Своими действиями он способствовал созданию нестабильности в регионе. По ходатайству следователя он был заочно заключен под стражу.

Суд заочно приговорил Баррата к 14 годам колонии. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что шведского наемника заочно осудят в России.

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