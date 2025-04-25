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12:22, 25 апреля 2025Россия

В РПЦ объяснили удар ВСУ по храму в Белгородской области

Представитель РПЦ Кипшидзе: ВСУ ударили по храму из-за ненависти к православию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по храму в Новом Иерусалиме в Белгородской области из-за ненависти к православию. Об этом заявил Telegram-каналу радиостанции «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе.

ВСУ ударили по храму 24 апреля. После атаки начался пожар.

По словам Кипшидзе, удар по храму можно объяснить популярностью язычества на Украине. «Тут, к сожалению, это вписывается в логику борьбы с русским православием, которая развернута на Украине», — пояснил он.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что удар по новоиерусалимскому храму носил преднамеренный характер. В результате атаки храм полностью сгорел.

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