Влияние западных санкций на российскую торговлю оценили

Секретарь СБ РФ Шойгу: Западные санкции не помешали росту торговли России

В условиях масштабных западных санкций России удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Введенные странами «Большой семерки» (G7) ограничения не смогли помешать росту российской торговли, отметил он. По итогам 2024 года, напомнил Шойгу, суммарный объем внешнеторговых операций РФ превысил отметку в 716 миллиардов долларов. Прирост составил 3,8 миллиарда. Профицит внешнеторгового баланса за отчетный период увеличился на 7 миллиардов, примерно до 146 миллиардов долларов, резюмировал секретарь Совбеза.

В прошлом году заметный рост также продемонстрировали доходы федерального бюджета. Они увеличились почти на 26 процентов. Речь идет в том числе о динамике поступлений от представителей нефтегазового сектора российского экономики. В целом за прошлый год объемы промышленного производства в РФ выросли на 4,6 процента, а в обрабатывающей промышленности — на 8,5 процента. Все это в итоге позволило сохранить макроэкономическую стабильность, заключил Шойгу.