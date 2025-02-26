Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 26 февраля 2025Экономика

Российский способ адаптации к санкциям назвали усиливающим их эффект

NBER: Выбранный Россией способ адаптации к санкциям только усиливает их эффект
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Выбранный Россией способ адаптации к санкциям, введенным странами Запада после начала боевых действий на Украине, усиливает их эффект в долгосрочной перспективе, и чем дольше процесс продолжается, тем тяжелее будут последствия. Об этом говорится в публикации частной американской организации Национальное бюро экономических исследований (NBER), на которую ссылается «Коммерсантъ».

Авторы статьи, экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг, смоделировали влияние ограничений, введенных в отношении России, и того, как власти пытаются нивелировать их эффект на экономику. В своей работе они приходят к выводу, что на короткой дистанции последствия должны проявляться в значительно меньшей степени, чем на длинной.

Большей частью эффект обуславливается ограничением доступа к инвестиционным товарам с высокой эффективностью. Вложения в более дорогое и менее качественное оборудование со временем приводит к снижению накопленного капитала, инвестиционной прибыли и, соответственно, объемов ее реинвестирования в экономику.

Материалы по теме:
«Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?
«Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?
13 февраля 2025
Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?
Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине.Что может оказаться под ударом?
7 февраля 2025

Так как доля доходов от накопленного капитала составляет около 40 процентов ВВП, а половина прибылей основных отраслей обеспечивается возвратом от инвестиционных вложений, санкции бьют по долгосрочному росту экономики. Конечный эффект санкций для России зависит от эластичности торговли, то есть от легкости замещения санкционных товаров. Но даже в случае, когда замещение идет хорошими темпами, у экономики отнимаются несколько процентов роста, и эффект нарастает.

Также экономисты оценили влияние таких мер на страны, вводящие санкции. Для них эффект зависит от величины спроса на инвестиционные товары, которые они производят, однако если речь идет о государствах, участвующих в транзитной торговле, то ситуация обстоит хуже. В том числе это касается стран Восточной Европы, для которых снижение транзита в Россию приводит к росту стоимости инвестиционных товаров. Что касается Китая, то для него эффект антироссийских санкций признан небольшим, но положительным ввиду роста поставок товаров в Россию.

Ранее на этой неделе в связи с третьей годовщиной начала боевых действий на Украине Евросоюз и Великобритания ввели новые пакеты санкций против России. При этом британский премьер Кир Стармер назвал новые ограничения самыми крупными с февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Журналистка упала в прямом эфире и рассмешила ведущих

      Российский десант ворвался в населенный пункт в нескольких километрах от Суджи под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше