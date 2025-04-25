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11:13, 25 апреля 2025Россия

ВСУ продолжили атаковать Крым

Минобороны России: Силы ПВО сбили над Крымом шесть беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что атака Украины на полуостров, которую отразили, была предпринята в период с 9:20 до 9:50 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Крымом.

ВСУ также атаковали Крым в ночь на пятницу, 25 апреля. Жители сообщили о массированном налете беспилотников и многочисленных взрывах. Громкие звуки, как уточнялось, были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и Саки. По данным Минобороны, за ночь над Крымом сбили 59 беспилотников, еще 11 перехватили над Черным морем.

В сети впоследствии появились кадры с атакованного полуострова. На них слышны несколько звуков взрывов, за которыми следуют вспышки. Затем появляется жужжащий звук мотора пролетающего мимо беспилотника.

ЖЗЛ
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