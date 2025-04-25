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22:01, 25 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о приказе ВСУ убивать гражданских в ДНР

ВСУ отдавали приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинские военные получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Миф. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, из мужского населения Вооруженные силы (ВС) РФ никого не встретили, в основном это были дети, женщины, бабушки. «В ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке», — подчеркнул он.

Военный уточнил, что украинские войска забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. «Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать», — добавил он. По словам командира, в основном это молодые женщины.

Ранее стало известно о расстреле ВСУ своих солдат при попытке сдаться в Курской области.

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