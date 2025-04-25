«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» Лавров шуткой ответил журналистке на вопрос о визите Уиткоффа в Москву

Лавров пошутил о Трампе в ответ на вопрос о предстоящем визите Уиткоффа в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому телеканалу CBS, где говорилось о разных темах, в том числе касающихся конфликта на Украине. В частности, разговор шел и о предстоящей встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе эфира Лавров успел сыронизировать, отвечая телеведущей на вопрос о будущем визите Уиткоффа в Москву. В тот момент журналистка спросила, точно ли состоится встреча американского политика с Путиным, о которой до этого объявил президент США Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — поинтересовался глава российского МИД в эфире CBS.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В России сообщили о прибытии Уиткоффа в Москву

Спецпосланник президента США прилетел в столицу России в ночь на 25 апреля.

Путин и Уиткофф могут встретиться в Москве уже днем 25 апреля. Информацию об этом подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал раскрыть детали встречи после того, как она завершится.

Предыдущие переговоры российского президента и спецпосланника американского лидера прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшаяся встреча стала очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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В России рассказали об ожиданиях от возможной встречи Путина и Уиткоффа

Встреча лидера России и спецпосланника президента США должна пройти за обсуждением проблем, накопившихся в российско-американских отношениях. Такими ожиданиями поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Мы должны понимать, что по-прежнему находимся на предварительной стадии выработки подходов к преодолению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. И преодоление невозможно без полноформатного обсуждения больших и сложных вопросов с выходом на конкретные решения Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По этой причине, по словам Новикова, команда президента США Дональда Трампа постоянно направляет к российской стороне переговорщиков. Все они открыты к рассмотрению вопросов, в том числе связанных с конфликтом на Украине.

Те, кто отвечает за выработку внешнеполитического курса США, пытаются подобрать ключи к решению проблемы в рамках диалога с Россией Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Он также не исключил, что в Вашингтоне сейчас действительно прорабатывают вариант выхода из переговорного процесса по Украине. По мнению Новикова, тогда вся нагрузка ляжет на Европейский союз, которому в конечном итоге снова не останется ничего, кроме как обратиться к американскому президенту.