Кортеж спецпосланника Трампа покинул Кремль

Кортеж, в котором находится спецпосланник Уиткофф, покинул Кремль

Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле Уиткоффа принял президент России Владимир Путин. Переговоры продолжались около трех часов, их содержание на данный момент неизвестно.

Перед визитом в Кремль Уиткофф также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Отмечалось, что Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков также приняли участие во встрече Путина и Уиткоффа.

17 апреля спецпосланник президента США представил делегациям Украины и европейских стран на встрече в Париже список предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник Трампа предложил Киеву постоянное прекращение огня и немедленное начало мирных переговоров с Москвой.