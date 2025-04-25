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10:34, 25 апреля 2025Силовые структуры

Задержанный за сбор данных о российской ПВО иностранец дал признательные показания

В Сочи мужчина, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный ФСБ иностранец, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина рассказал, что по дороге из Сочи увидел систему противовоздушной обороны (ПВО), отметил это место на карте и отправил своему куратору по имени Владимир.

Правоохранители установили, что летом 2024 по указу спецслужб Украины иностранец собрал и передал информацию о местах дислокации расположенных в Сочи средств ПВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала собиравшего данные о дислокации средств ПВО в российском городе иностранца.

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