Задержанный за сбор данных о российской ПВО иностранец дал признательные показания

В Сочи мужчина, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания

Задержанный ФСБ иностранец, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина рассказал, что по дороге из Сочи увидел систему противовоздушной обороны (ПВО), отметил это место на карте и отправил своему куратору по имени Владимир.

Правоохранители установили, что летом 2024 по указу спецслужб Украины иностранец собрал и передал информацию о местах дислокации расположенных в Сочи средств ПВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала собиравшего данные о дислокации средств ПВО в российском городе иностранца.

