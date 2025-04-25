Жителям российского региона разрешили звонить в храмовые колокола

Калужанам разрешили звонить в колокола в Светлую седмицу

Храмы Калужской области приглашают всех желающих попробовать себя в роли звонарей. Об этом пишет «Калужские новости» («КН»).

Акцию приурочена к Светлой седмице — праздничной неделе после Пасхи. В 2025 году она длится с 20 по 26 апреля. В эти дни калужанам разрешили звонить в храмовые колокола под руководством профессионального звонаря.

Как объясняет неназванный в сюжете «КН» звонарь, прихожан давно принято звать на колокольню в Светлую седмицу. До Февральской революции это был способ отбора будущих звонарей. Если человек проявлял какие-то способности, его приглашали обучаться этому мастерству при храме.

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