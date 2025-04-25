Знаменитая супермодель перестала смотреть в зеркало после неудачной пластики

Модель Евангелиста отказалась смотреться в зеркало после неудачной пластики

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста призналась, что все еще борется с психологическими последствиями неудачной пластической операции. Об искалечившей ее процедуре, из-за которой она перестала смотреть в зеркало, 59-летняя модель поговорила с Harper's Bazaar.

За последнее десятилетие знаменитая модель перенесла двойную мастэктомию, удаление уплотнения из груди, борьбу с келоидными рубцами и изуродовавшую ее косметическую процедуру CoolSculpting (замораживание жира). Шрамы после мастэктомии, вставления имплантатов, операции на легких, шрам от кесарева сечения не вызывают у нее отторжения. «Я победительница. Я жива», — рассказала Евангелиста.

Однако следы от CoolSculpting до сих пор беспокоят модель. «Мне нужно пройти терапию, чтобы мне нравилось то, что я вижу в зеркале, я все еще не смотрюсь в зеркало. Я работаю над собой и пытаюсь начать любить себя, со всеми недостатками», — заключила она.

В сентябре 2021 года стало известно, что Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав от медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что супермодель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить количество жира на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия.