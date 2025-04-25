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10:26, 25 апреля 2025Забота о себе

Звезда «Американского пирога» раскрыл свой секрет похудения на 15 килограммов

Актер Джейсон Биггз похудел на 15 килограммов после отказа от мороженого
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актер, звезда фильма «Американский пирог» Джейсон Биггз рассказал, как ему удалось похудеть на 15 килограммов. Свой секрет похудения он раскрыл изданию Page Six.

По словам 46-летнего артиста, изменить диету и подход к занятиям спортом его подтолкнул высокий уровень холестерина в крови. «У меня были некоторые проблемы с холестерином. Вероятно, из-за мороженого, которым я объедался», — признался он.

Биггз отметил, что успешно достиг цели и снизил показатели холестерина на 70 пунктов. При этом, подчеркнул актер, иногда он все-таки балует себя любимым десертом.

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