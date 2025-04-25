Звезда «Американского пирога» раскрыл свой секрет похудения на 15 килограммов

Актер, звезда фильма «Американский пирог» Джейсон Биггз рассказал, как ему удалось похудеть на 15 килограммов. Свой секрет похудения он раскрыл изданию Page Six.
По словам 46-летнего артиста, изменить диету и подход к занятиям спортом его подтолкнул высокий уровень холестерина в крови. «У меня были некоторые проблемы с холестерином. Вероятно, из-за мороженого, которым я объедался», — признался он.
Биггз отметил, что успешно достиг цели и снизил показатели холестерина на 70 пунктов. При этом, подчеркнул актер, иногда он все-таки балует себя любимым десертом.
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